巴西亞馬遜森林大火 擴大全球壓力

2019-08-24 03:19

〔中央社〕巴西亞馬遜森林火災釀成國際危機，引起國際社會廣泛回響，痛批巴西政府對抗火災和砍伐森林無力，歐洲多國甚至威脅對巴西祭出商業制裁。

巴西國家太空署（INPE）森林火災計畫數據指出，今年1月至8月在亞馬遜法定地區（Amazonia Legal）發生超過7萬5000起森林火災，與2018年同期相比增加84%。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）質疑INPE的數據，甚至將亞馬遜火災歸咎於非政府組織（NGO）的態度，在國內外引起爭議。包括法國、德國、愛爾蘭在內的許多歐洲國家均聲明，如果巴西不履行環境承諾，將反對歐洲聯盟與南美南方共同市場（Mercosul）簽署自由貿易協定。

經過20多年的談判，歐盟與南方共同市場在今年6月達成歷史性貿易協定，但仍取決於有關國家議會的批准，而讓協定生效的條件之一，是有效執行關於氣候變化的巴黎協定，其中包括打擊毀林和減少溫室氣體排放。

綠色和平組織（Greenpeace）等非政府組織已經在歐洲動員起來，敦促歐盟國家議員不要批准這些條款。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也指出，在全球氣候危機中，不能對氧氣和生物多樣性的重要來源（亞馬遜）造成更大的損害。

法國總統馬克宏昨天提議，將亞馬遜的國際危機列入本週末在法國西南部比亞里茲舉行的7國集團（G7）峰會的優先討論事項；德國總統梅克爾附和馬克宏的提議，表示亞馬遜的情況「令人擔憂」，「威脅整個世界」。

波索納洛在網路上回應，批評馬克宏利用巴西和其他亞馬遜國家的內部問題「謀求個人政治利益」，而在沒有亞馬遜地區國家參與的情況下，在7國集團會議上討論亞馬遜問題，則是「不適宜21世紀的殖民主義心態」。

雖然如此，巴西政府人員透露，除了強烈的國際反應外，巴西農業綜合企業的內部壓力，將促使波索納洛改變對亞馬遜地區森林砍伐和火災增加的態度，因為國際市場可能將巴西產品（尤其是農產品）與亞馬遜雨林遭到破壞連結在一起，影響巴西產品出口。

波索納洛昨晚召開緊急內閣會議，商討有關亞馬遜森林大火的問題，要求各部會提出對策，聯邦政府也考慮派遣軍隊前往亞馬遜地區協助滅火。

環保人士今天在巴西駐世界各地的使領館前舉行要求保護亞馬遜的示威活動，舉牌高呼「拯救亞馬遜」、「拯救我們的地球」，其中也不乏要求巴西總統波索納洛下台的海報。

巴西政府內部對國際廣泛流傳巴西與亞馬遜森林砍伐有關的形象表示強烈關注，而實用主義或將對波索納洛造成壓力，因為破壞亞馬遜不再僅僅是環境問題，也將成為商業和經濟問題。

義大利東北部波爾察諾自由大學研究員、食品專家林德爾（Mikael Linder）表示，這是巴西產品與環境惡化形象的聯想。調查顯示，近幾個月來，歐洲市場上的巴西食品已經減少，要求巴西改變對待環境方式的辦法之一是禁止該國產品；巴西政府必須迫切理解，保護亞馬遜不僅是巴西的問題，也是國際議程的一部份。（編輯：徐睿承）

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