日本、南韓鬧翻 中國、北韓大贏家

2019-08-23 23:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本與南韓之間的裂痕加深，波及兩國敏感情報分享的「軍事情報保護協定」（GSOMIA），分析家指出，日、韓鬧翻，削弱處理北韓問題的國際安全合作，可能也免費送給中國一場區域角力勝利。

南韓決定不續簽軍事情報保護協定，打擊美國領導的美、日、韓軍事聯盟。該聯盟是數十年來東北亞和平的重要助力，力抗中國與日俱增的影響力，中國、北韓一直試圖挑撥離間，削減美國在東北亞的軍事勢力。這三邊聯盟中最脆弱的環節就是因歷史問題而極度對彼此不信任的首爾與東京關係。

就實務上來說，中止日韓軍事情報保護協定，將降低美、日、韓三方區域情報的溝通效率，例如若北韓試射飛彈，過去南韓可將其掌握到的相關參數「無縫分享」，協助日、美及時應對，現在美國被迫要當居間傳話的中間人。美國國防部前東亞事務副助理部長、現任「威爾遜學人中心」亞洲計畫主任鄧志強（Abraham Denmark）說，「（南韓廢除該協定）減緩決策速度，可能在處理瞬息萬變的危機時會有嚴重影響」。

此事也可能壯大中國勢力。美國軍事首長對中國力圖成為「印度—太平洋地區超群強權」早有警覺，要抗衡中國此野心，美國需要提高與亞洲夥伴、以及這些國家彼此之間的軍事合作。專家說，日韓關係惡化是又一例子顯示美國總統川普漠視傳統盟邦，正好給華府對手機會從中搞破壞；北韓、中國、甚至俄羅斯等美國的對手可能都嗅到了機會。

鄧志強說，「對那些想見到美國在亞洲勢力消退及其聯盟弱化的人來說，尤其是中國和北韓，這是一項利多」，「兩國（中國、北韓）都視美國為頭號對手，美國盟邦是影響他們達到其戰略目標的大障礙，美國盟邦之間失和，特別是像日本、南韓關鍵盟邦，會被視為對美國帶來戰略挑戰，也象徵美國在亞洲勢力削減」。

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