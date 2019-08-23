俄全球首座「漂浮核電廠」啟航 環團批：冰上車諾比

2019-08-23 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯製造全球首座漂浮核電廠，今天（23日）正式啟航，預計在航行4至6週後，抵達西伯利亞楚科加的佩韋克（Pevek），取代當地的一座核電廠和一座已封閉的煤炭廠。但環保組織警告，漂浮核電廠風險高，恐成為「冰上車諾比」及「核能鐵達尼號」。

綜合外媒報導，這座漂浮核電廠名叫「羅莫諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov），全長144公尺、寬30公尺、重2.1萬噸，船上擁有2座核子反應爐，每座發電量達35百萬瓦（MW），接近核動力破冰船反應爐的發電規模。今天從北極圈內最大城市摩爾曼斯克啟航，將由3艘拖船拖行5000公里，抵達有5000人口居住的佩韋克，取代當地的一座核電廠和一座已封閉的煤炭廠，並為俄國區域性石油鑽井平台供電。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）表示，比起在終年冰封的地面上打造傳統核電廠，漂浮核電廠是更簡單的替代方案，而俄國有意將此種發電方式銷售到國外。

報導指出，環保組織長期以來，不斷向俄國警告這項計畫帶來的風險。綠色和平組織代表阿里莫夫（Rashud Alimov）指出，漂浮核電廠和拖船間很可能在航行過程中會發生碰撞，「任何核電廠都會產生核廢料，也可能發生事故，但羅莫諾索夫院士號受到暴風雨影響的風險特別高。」

另外，阿里莫夫也表示，俄羅斯國營核子企業計畫將用過的核燃料存放在漂浮核電廠上，一旦發生任何意外，恐對北極脆弱的生態環境帶來強烈衝擊，「因為當地沒有清理核污染的大型設施。」

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