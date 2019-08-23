免費列車讓示威者安全散場 港鐵遭中媒嚴厲譴責

2019-08-23 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕本月21日香港元朗再爆發衝突，港鐵在抗議行動過後開出免費專車送示威者回家，此舉毫不意外地惹怒北京當局，中共官媒《環球時報》今（23）日發出「七問港鐵」，定名這班列車為「暴徒專列」。

香港反送中行動持續升級抗爭，上月21日更在元朗爆發白衣人無差別攻擊事件，引起各界撻伐。本月21日有數百民眾未要求港警給個交代，集結元朗靜坐，現場平和。沒想到入夜後「速龍小組」持武器進場，導致情勢緊張，雙方對峙良久。而騷動過後，示威者們紛紛成上港鐵開出的免費列車散去。

中共高層明顯對此不滿，環時也在今天發出評論 ，定其名為「暴徒專列」，並列舉七點質疑港鐵：

一問港鐵，為何知法不執法？明明可以對示威者無票進站、搭車做出罰款，但為何港鐵沒有動作？

二問港鐵，為何不讓警方進站執法？僅對外表示有公眾行動，卻未正式報警處理，懷疑其包庇示威者。

三問港鐵，明明示威者會提前宣布要在何地活動，既然港鐵已經知道示威行動，還不及早做準備？

四問港鐵，為何不保護受欺凌的員工？指有維修技術員因身分被示威者懷疑疑似有遭圍堵的情形發生，但港鐵卻僅表示會尋求警方協助。

五問港鐵，有港鐵職員過程中數次放開閘門，讓示威者不買票搭車離開現場，為何港鐵利用公共資源，提供示威者方便？

六問港鐵，明明示威行動帶給港鐵諸多不便，為何要庇護、配合示威者？

七問港鐵，誰才是服務對象？指控示威者的行為嚴重影響市民，要港鐵搞清楚該服務的是大眾，而不是包庇示威者。

評論最後要求港鐵給個說法，諸多中媒紛紛轉刊該報導，嚴厲譴責港鐵。

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