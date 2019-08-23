反送中》元朗白衣人襲擊 2被告獲准各以12萬保釋 須守宵禁

2019-08-23 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗襲擊事件經過1個多月，2名被控在西鐵元朗站「連同其他不知名人士參與暴動」的男子今天（23日）在粉嶺裁判法院提堂，裁判官批准2人各以3萬港元（約新台幣12萬元）保釋，案件押後至10月25日再提訊。

綜合港媒報導，54歲運輸工人王志榮及48歲電力工程公司老闆黃英傑，被控上月21日時在西鐵元朗站「連同其他不知名人士參與暴動」。控方陳述案情，指出721晚間10時40分左右，約有50名白衣人聚集在西鐵元朗站，與一群黑衣人發生口角，雙方均有使用暴力，如投擲水壺等。

根據監視器片段顯示，王志榮曾以垃圾桶蓋襲擊他人，黃英傑當時則無戴口罩，而基於影片內容等證據，警方遂將2人列入通緝名單，予以拘捕。

控方稱，案件涉暴動罪名，相當嚴重，表示721元朗襲擊事件中最少有50名嫌犯涉案，並且為有組織、有預謀的犯案，擔心2人有潛逃風險，建議不予保釋；2名被告的代表律師則不反對押後審訊，但提出保釋申請。

裁判官陳炳宙認為，未有足夠證據證明2名被告有潛逃風險，批准2人各以3萬港元保釋，須遵守宵禁令，每晚10時至早上6時留在家中；禁足西鐵元朗站及附近50米範圍，每週往警署報到兩次，另批准押後案件至10月25日再提訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法