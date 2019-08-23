網傳英駐港職員「叫雞」照 網友闢謠：根本「送中」的一面鏡子

2019-08-23 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部21日證實英國駐香港領事館香港籍雇員鄭文傑（Simon Cheng），遭深圳警方行政拘留15天，而中國官媒22日宣稱他因涉嫖妓被捕後，昨晚網路開始流傳他「叫雞後被捕」的照片，對此，有網友今日發現非他本人，是台灣去年《壹週刊》的新聞圖片。

臉書粉專「釋放Simon」轉貼某網友的闢謠貼文，貼文指稱「求廣傳！中共為抺黑無所不用其極！」，貼文提到，中共非法禁錮鄭文傑，今日更誣蔑是因為嫖娼而被羅湖警方行拘留，而今日網上更被亂傳一張聲稱為鄭文傑與一名女士的相片。

該網友指出，圖片根本不是鄭文傑，該圖片是出自台灣《壹週刊》於2018年7月9日一篇「警破獲賣淫豆干厝 驚見「深溝童顏妹」老司機：算不錯了」報導當中的一張圖片，網友說，除非Simon懂得穿越時空，否則圖中的根本不可能是他，瘋傳的圖片亦應不攻自破。

然而，昨日「鄭文傑嫖妓」消息一出時，外界救已懷疑可信度，因為近年「賣淫嫖娼」是中國政府拘留異議人士時常出現的罪名，鄭文傑家屬昨日也宣稱「公道自在人心」。

PO文網友認為，香港人一直擔心「送中條例」的本質，就是對中共可以莫須有指控罪名去操控司法，及對中共政權上的不信任，他指出，Simon今次的事件根本就是「送中條例」的一面鏡。

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