美國務卿：北京拘捕加國公民 是「錯誤」行徑

2019-08-23 01:02

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐22日在渥太華與加拿大總理杜魯道會晤時表明，中國扣押兩名加國公民的做法「錯誤」。龐皮歐並表示，美方官員正致力確保讓這兩人獲釋。

中國外交部5月16日指稱，去年12月遭「拘留」的加國前外交官康明凱及商人史佩弗，因分別涉及「為境外刺探國家秘密和情報罪」與「為境外竊取、非法提供國家秘密罪」，近日已被中國檢方批准「依法正式逮捕」。

康、史兩人去年分別遭拘留，一般認為這與中國電信大廠華為財務長孟晚舟在加國溫哥華被捕，引起北京當局報復有關。

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