中國領導人頭大！ 沈榮欽點出習近平近期遇到的困境…

2019-08-23 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）20日在不信任動議表決前自行宣布辭職，投下震撼彈；外界都在觀望，發動攻擊的聯盟黨薩爾維尼（Matteo Salvini）是否接下一任總理。加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，薩爾維尼向來反對一帶一路，加上美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）22日到加拿大訪問，這些對中國國家主席習近平而言，恐怕「並不好過」。

沈榮欽指出，薩爾維尼向來反對加入一帶一路，認為中國意在剝削，更主張不應讓中國使用義大利的港口、義大利應禁止華為參與義大利的5G網路。沈認為，美國國務卿龐皮歐過去沒能阻止的，未來恐怕由薩爾維尼來完成，可以想見中國政府與習近平現在並不好過。

文中寫道，令中國政府與習近平提心吊膽的，還包括龐皮歐到加拿大訪問，討論兩國的戰略夥伴關係。除了烏克蘭與委內瑞拉問題，最重要的是討論香港反送中運動、中國人質外交以及華為。中國央視才剛因為加拿大外長與歐盟聯合發表聲明支持香港反送中運動，而公開批評加國外長，現在加國外長就要與美國國務卿討論香港與華為。

沈榮欽認為，這些事件不僅傷害中國國內已經千瘡百孔的經濟，外交上也對習近平造成更大的壓力。

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