日學者：明年台灣總統大選 中國施壓將為史上最強

2019-08-22 22:03

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本每日新聞所屬的「亞洲調查會」，22日在東京的日本記者俱樂部舉辦「現代台灣的轉變」研討會，4名與會的台日媒體人和學者談及明年台灣總統大選，東京外國語大學准教授小笠原欣幸指出，明年台灣總統大選和過去6次大選，最大的不同之處為中國對國際和台灣的壓力預估將是史上最大，這也是美中對立的國際情勢下首次的大選。

參與這項研討會的來賓包括中央通訊社社長張瑞昌、東京外國語大學准教授小笠原欣幸、大東文化大學特任教授野嶋剛與每日新聞社論說室專門編輯委員坂東賢治等4人，吸引滿場聽眾，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也到場聆聽。

張瑞昌指出，台灣每天都在面對中共霸權的文攻武嚇，北京除了運用龐大的科技資源、網軍對台灣進行「超限戰」之外，也藉由民主國家祟尚言論新聞自由的弱點，透過各種形式的滲透分化，試圖挑撥社會對立製造分裂，進一步瓦解台灣人民對民主的信心。最近臉書和推特發現香港「反送中」活動中，北京透過五毛和網軍破壞，刪除了20萬個幽靈帳號，張瑞昌說，如果這事發生在去年台灣九合一選舉之前，或許選舉結果會有改變。

張瑞昌提到，香港持續大規模「反送中」抗議活動，向世界證明了中國的「一國兩制」是失敗的，獨裁與民主主義不可能共存。他也舉了紐約時報的分析指出，台灣最終要面對親美或親中路線的選擇，這個結論是台灣人對2020年總統大選的普遍認知。

至於對明年總統大選，張瑞昌提到有3個觀察重點，包括國民黨「建制派」的消失，郭台銘可能成為建制派的新出路、地方派系在去年九合一選舉死灰復燃、柯文哲代表的第三勢力是否與郭台銘、地方派系關係最緊密的王金平結合。

小笠原則指出，台灣過去進行過6次總統大選，明年總統大選最大的不同之處則有兩點，包括中國對國際和台灣的壓力預估將是史上最大，這次大舉也是美中對立的國際情勢下首次的大選，雖然1996年有台灣危機，但當時柯林頓政府與中國處於合作的狀況。

小笠原提到，蔡英文總統在去年九合一選舉大敗後，連任之路岌岌可危，但進入今年後出現兩大轉機，包括年初習近平「一國兩制」談話，接著是香港的「反送中」抗議活動，根據TVBS和美麗島8月分別發表的兩項民調顯示，蔡英文的支持度已領先韓國瑜。

小笠原指出，在美中對立的國際環境下，美國政府的動向雖然謹慎，但對台灣的的支持愈來愈明確，包括制定台灣旅行法、出售F16戰機等舉動，這對蔡英文較為有利。不過，小英也非具有絕對優勢，包括立委選舉民進黨可能無法過半、第三勢力的挑戰，小笠原也表示，美國是否真的力挺台灣，也將影響中間選民的投票動向，如果感覺美國只是把台灣當做對中戰略的棋子，很可能會把選票投給韓國瑜。

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