婦人腹痛就醫 竟清出1898顆膽結石！震驚醫師

2019-08-22 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北地區有多達10％民眾患有膽結石，患者常會誤以為只是單純脹氣等腸胃疾病，當地一名婦人日前因為腹痛就醫，卻被醫師檢查出膽囊中有逼近2千顆的膽結石，讓執業25年第一次碰到這種病例的醫師十分震驚，也呼籲大眾每年應前往醫院進行檢查。

綜合媒體報導，這名60歲婦人住在泰國廊開府（Nong Khai），因為近期深受脹氣、便秘困擾前往醫院看診，醫師替她進行腹腔鏡等檢查後，初步診斷婦人的症狀應該是來自於膽結石；但因婦人膽中結石遍布的情況十分嚴重，雖然試圖將所有結石都清除，但因為過量的結石已經影響到膽囊的正常運作，膽囊最後也被切除。

最後醫生總共從這名婦人的體內清出1898顆形狀各異的結石，是該名醫生執業25年來遇過最多膽結石的病人了，他表示，在這之前只有分別遇過495顆以及920顆結石的病患，所以這次遇到逼近2千顆的膽結石患者讓他十分震驚。據悉，世界紀錄是一次從一人體內取出2萬3530顆。

醫生表示，膽結石是膽囊中常見的疾病，膽結石由膽汁中的膽固醇或膽鹽的結晶在膽囊、膽管中沉積而成，好發於女性（比男性高出2到3倍），患者年齡層平均落在30到40歲以後，病症為腸胃脹氣、消化不良、腹痛等，若吃到油膩食物不適感會非常明顯，提醒除了有類似病症患者應及早就醫，也應培養每年定期健康檢查的習慣。

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