《環時》稱英駐港領事館職員「嫖妓」 家屬：當笑話看

2019-08-22 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐香港總領事館香港籍雇員鄭文傑（Simon Cheng）在中國失蹤多日，鄭的家人緊急向香港入境處求助，中國外交部昨（21）日證實，鄭文傑遭深圳警方行政拘留15天，中國官媒《環球時報》今（22）日宣稱，鄭文傑涉嫖妓被捕，然而鄭文傑家屬和部分網友指出，他們深知鄭的為人，再加上這是中共一貫的抹黑手法，表示「公道自在人心」。

綜合媒體報導，鄭文傑在8日到深圳出差，當天晚間搭乘高鐵返港途中，約晚上10時以What's app和微信傳訊息給台灣女友報平安，不料之後便音訊全無。鄭的家屬9日就已向警方及香港入境處求助，香港入境處與駐粵辦聯繫後，僅口頭告知鄭被中國「行政拘留」，但具體罪名一概不明，直到22日，《環球時報》的「獨家」報導宣稱，深圳警方指鄭文傑違反中國《治安管理處罰法》，涉及賣淫或嫖妓而被處以行政拘留15天。

然而，該則消息遭到外界質疑，因為近年「賣淫嫖娼」是中國政府拘留異議人士時常出現的罪名，且在香港反修例運動期間，《環時》有不少抹黑香港示威者、捏造的假新聞，因此可信度存疑。

鄭的家屬表示，不會回應相關報導，「公道自在人心」，並在「釋放Simon Cheng」臉書粉專轉貼該則《環時》新聞，說「把它當笑話看」，有網友在貼文底下表示，看過鄭和女友的互動，非常恩愛；有人表示，當時鄭文傑人在高鐵上，怎麼嫖妓？認為《環時》所謂的「獨家」報導「十分可笑」；還有人指出，先前就有中國人預測鄭會被冠上嫖妓的罪名，「果然精準命中」、「多沒新劇本才會被猜中？」。

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