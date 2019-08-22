《北美留學生日報》被指為中國背書 宣揚愛國主義

2019-08-22 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約客》（the New Yorker）雜誌日前的長篇文章指出，擁有百萬訂閱人數、是中國留學生重要消息來源的微信公眾帳號《北美留學生日報》，會用聳動標題、假新聞吸引讀者，達到宣傳愛國主義的目的。

該日報反擊：《紐約客》誹謗

《北美留學生日報》21日則反擊，指《紐約客》有偏見、誹謗，利用香港反修例運動期間煽動反華情緒。還諷刺「說到假新聞，和美國比是小巫見大巫」。

綜合外媒報導，《紐約客》19日的文章以「美國華裔學生獲得新聞的『後真相』出版物」為名，指出在美國很難找到完全沒有接觸到《北美留學生日報》文章內容的中國學生，該平台有160萬的粉絲，每天有逾100萬的活躍讀者，中國官媒也常常轉發《北美留學生日報》的文章，增加觸及數和點閱率。光是2018年，中國在美留學生就超過36萬人，佔美國國際學生人數的1/3。這些留學生通常不會透過《CNN》或Twitter了解時事，而是透過《北美留學生日報》接收新資訊。

《北美留學生日報》2014年由林果宇創立，在北京有超過30名員工，紐約則有約15名員工。2016年美國大選後，它的新聞報導風格開始轉為帶有中國民族主義色彩，其中穿插美國、名人新聞，還有中國留學生的海外生活故事（性、毒品、謀殺和失蹤女性等主題最常出現）。《紐約客》指出，《北美留學生日報》喜好用誇張的標題、規避敏感字眼，甚至不惜編造不實消息，只留下娛樂或親中政府的報導。

《北美留學生日報》的前員工透露，該平台缺乏明確、一致的編輯標準，而大多數的閱聽者只是為了消磨時間才來看文章，誰會調查消息的真偽？沒有。所以沒必要確定（消息）是真的還是假的。創辦人林果宇也曾宣稱，認為事物的真正本質是不可知的，新聞的意義也一樣。「正確性並不存在」，他認為「正確的價值觀」是指和自己相同的價值觀。他也表達對傳統新聞倫理的蔑視，稱「不能只等著新聞，要製造故事」。

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