新疆維族的無聲思念 抖音出現大量哀傷短片

2019-08-22 17:20

〔中央社〕中國熱門短片平台「抖音」近來出現大量新疆維吾爾人錄製的影片，拍攝人表情哀傷，與背景中的親友照片合影。外界猜測，這些在新疆的維族人試圖透過這些影片，傳達與失蹤親人相關的訊息。

德國之聲報導，過去一周，抖音上突然出現大量新疆維吾爾人錄製的這類影片。長期在海外關注新疆再教育營議題的澳洲籍維吾爾倡議者希達雅特（Arslan Hidayat）在社群網站上看到這些影片後，決定將它們集結起來，並在推特上重新分享。

其中一段影片中的維吾爾女子，在旋律哀傷的歌曲背景下，一面將手高高舉起，比出數字4的手勢，而視頻的背景中，是4名維吾爾男子的合影。這名維吾爾女子在影片中不斷落淚，卻不發一語。

報導引述希達雅特表示，「我在留言處看到一些人詢問（影片中的）這些人何時能見到失蹤的親人，也有人說他們很快便能相見。海外維族社群的成員很明顯知道這些在新疆的維族人試圖透過這些影片，傳達與失蹤親人相關的訊息。」

新疆自治區政府主席雪克來提．扎克爾（Shohrat Zakir）今年7月底曾聲稱，大約90%的維吾爾人都已從再教育營釋放出來，找到合適工作且賺了不少錢。但希達雅特認為，中國政府一直不願正式對外提出相關證據，所以這些影片或許也是新疆維族人否定政府說詞的一種方式。

至於新疆維族人是否意圖透過這些影片，發起一波新的倡議運動，希達雅特認為，在中國政府嚴格監控新疆境內所有通訊的前提下，這些維吾爾人應該是在沒有刻意串通的情況下，自發地在抖音錄製這些影片。

為了回應這些無聲的視頻，希達雅特在推特上發起了一個新的關鍵#WeHearU。 他說，「我是收到了瓶中信的人」，並且正試圖努力將他們的訊息傳遞出去。

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