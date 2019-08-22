喜馬拉雅山詭異「骷顱湖」藏數百人骨 歷史真相曝光...

2019-08-22 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度境內喜馬拉雅山脈的融雪湖「骷髏湖」（Roopkund lake），因二戰期間被英軍發現藏有約800具人骨而得名，這些骸骨背後的歷史真相一直是考古學家關注之重點，如今最新研究比對了骨骼中的DNA，發現這批骸骨是由超過3批不同人類族群，橫跨了1000年期間遺留下來的。

綜合外媒報導，這項研究刊登於最新一期《自然通訊》（Nature Communications）科學期刊，研究人員對骷髏湖內共38具人類遺骨取樣分析，經過DNA比對後發現，這38具遺骨至少來自3個不同的人類群體。

報告指出，在38具骸骨中，共23具的血統與現代印度人十分接近，研究人員進一步分析發現，在群體生活之下，這群具有印度血統的人各自組成小團體；另外14人則具有地中海東部民族的血統，接近現代的希臘一帶，至於剩餘的1人則有著明顯的東南亞民族血統。

此外，科學家透過放射性碳定年法發現另一驚人事實，此一高山冰融湖中的人骨並非來自同一時期，前述類印度血統的人類與地中海東部民族的骸骨之間的年分差距約高達1000年，代表這兩批人至少間隔了千年才先後葬身當地。

美國加州大學考古學教授肯奈特（Douglas J. Kennett）指出，這次發現具有重大意義，因為此前有科學家認為，骷髏湖是一次災難性事件遺留的後果，但如今這個假說已被推翻。

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