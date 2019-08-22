錄取北大醫學部 菲律賓少女遭舉報挺港獨

2019-08-22 14:44

〔中央社〕一名菲律賓少女今年獲得北京大學醫學部錄取，還拿到全額獎學金，近日在中國大陸引發議論後，她昨天被爆曾轉推香港眾志創黨主席羅冠聰的文章，立刻遭大陸網友舉報挺港獨，要求北大拒收。

一張北大醫學部6月發出的錄取通知書，近日在大陸引發議論。此前因為發生一連串外國留學生遭控獲得「超國民待遇」的事件，大陸網路瀰漫仇外情緒。

通知書顯示，菲律賓女學生貝垂茲（Beatriz Ianne Laolao）不但錄取6年制臨床醫學專業，還拿到為期7年的全額獎學金（含學費、住宿費、生活費和綜合醫療保險費）。

通知書並稱，因為貝垂茲的漢語未達到直接入系學習專業的水準，請她9月先到山東大學補習一年的漢語。

通知書在網路曝光後，引發大陸網友強烈反彈，質疑貝垂茲連漢語都沒達標，為何錄取頂尖的北大醫學部，還可拿全額獎學金。據陸媒估算，貝垂茲的全額獎學金至少達人民幣47萬元（約新台幣212萬元）。

北大醫學部19日為此發表聲明強調，錄取該生均符合規定。

對此，微博大V「孤煙暮蟬」昨天貼出兩張網路截圖，稱「47萬獎學金...錄取了一個支持羅冠聰的...」

截圖顯示，羅冠聰12日在推特發文稱，8月12日是香港超過兩個月抗議行動以來最暴力的一天，香港警察的暴力執法已經失控。推特帳號Azrael轉推了這篇文章。

根據截圖，Azrael曾經發文並附上北大醫學部錄取通知書，獲得許多網友恭賀，讚揚她「讓菲律賓人驕傲」。網友比對照片與文章，直指Azrael就是貝垂茲，並憤怒要求北大拒收挺港獨的學生。

中國官媒近日持續發文痛批羅冠聰，直指他是「港獨組織頭目」。PM3M7502.CAP [CS] 08/22/19 13:13:35錄取北大醫學部 菲律賓少女遭舉報挺港獨〔中央社〕一名菲律賓少女今年獲得北京大學醫學部錄取，還拿到全額獎學金，近日在中國大陸引發議論後，她昨天被爆曾轉推香港眾志創黨主席羅冠聰的文章，立刻遭大陸網友舉報挺港獨，要求北大拒收。

一張北大醫學部6月發出的錄取通知書，近日在大陸引發議論。此前因為發生一連串外國留學生遭控獲得「超國民待遇」的事件，大陸網路瀰漫仇外情緒。

通知書顯示，菲律賓女學生貝垂茲（Beatriz Ianne Laolao）不但錄取6年制臨床醫學專業，還拿到為期7年的全額獎學金（含學費、住宿費、生活費和綜合醫療保險費）。

通知書並稱，因為貝垂茲的漢語未達到直接入系學習專業的水準，請她9月先到山東大學補習一年的漢語。

通知書在網路曝光後，引發大陸網友強烈反彈，質疑貝垂茲連漢語都沒達標，為何錄取頂尖的北大醫學部，還可拿全額獎學金。據陸媒估算，貝垂茲的全額獎學金至少達人民幣47萬元（約新台幣212萬元）。

北大醫學部19日為此發表聲明強調，錄取該生均符合規定。

對此，微博大V「孤煙暮蟬」昨天貼出兩張網路截圖，稱「47萬獎學金...錄取了一個支持羅冠聰的...」

截圖顯示，羅冠聰12日在推特發文稱，8月12日是香港超過兩個月抗議行動以來最暴力的一天，香港警察的暴力執法已經失控。推特帳號Azrael轉推了這篇文章。

根據截圖，Azrael曾經發文並附上北大醫學部錄取通知書，獲得許多網友恭賀，讚揚她「讓菲律賓人驕傲」。網友比對照片與文章，直指Azrael就是貝垂茲，並憤怒要求北大拒收挺港獨的學生。

中國官媒近日持續發文痛批羅冠聰，直指他是「港獨組織頭目」。

貝垂茲昨天已經封鎖這個推特帳號不對外公開內容，北大至截稿尚未回應。

據報導，貝垂茲今年18歲，住在菲律賓達沃市，父親是一名執業醫生。她在網路社群發文，並無任何涉及政治的內容。（編輯：楊昇儒）

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