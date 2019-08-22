梅克爾會強生 暗示英國脫歐僵局仍有化解希望

2019-08-22 05:36

〔中央社〕德國總理梅克爾今天會晤到訪的英國首相強生時表示，歐洲聯盟與英國仍有可能解決愛爾蘭邊界難題，避免英國無協議脫歐的混亂局面，似乎暗示願意與英國妥協，給了強生一絲希望。

梅克爾（Angela Merkel）指出，如果能找到方法解決有關愛爾蘭邊界的棘手問題，不無可能在「30天」內達成協議，讓英國順利脫歐。

強生（Boris Johnson）一直堅定表示，他不會接受前首相梅伊（Theresa May）與歐盟所達成脫歐協議中的愛爾蘭邊境保障措施。他並警告，英國鐵定10月31日脫歐，即使要付出經濟混亂的代價。

愛爾蘭邊境保障措施這項機制的目的，是要避免英國的北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間出現所謂「硬邊界」，因為這可能使得教派間的緊張情勢重現。不過，英國有人批評這項計畫，因為它會讓英國暫時留在歐盟關稅同盟。

強生今天再次強調，愛爾蘭邊境保障措施「對於英國這樣的主權民主國家有非常嚴重缺陷」。他又說，這項規定「顯然必須取消」。

梅克爾表示，這項機制原本就一直是為「應變之用」，以期在英國與歐盟另外27個成員國確定未來關係的過渡期間維護「單一市場的完整」。

她針對找尋解決方法一事表示：「我們說過，我們可能在今後兩年找到方法，但也許我們能夠在今後30天內就做到，有何不可呢？那麼我們就將往正確方向再踏出一步。」

強生說，他歡迎梅克爾提出的30天時間表，「我非常樂見此事」。

強生與梅克爾共進晚餐後，明天將轉往法國，會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），可能面臨更艱難的場面。

馬克宏今天駁斥強生要求重新談判愛爾蘭邊界問題一事，重申歐盟一直表明不會同意這麼做。

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