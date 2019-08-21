唐氏症兒身上有異味？ 才發現竟被「反鎖教室」性侵

2019-08-21 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕南非約翰尼斯堡（Johannesburg）一間特殊教育學校在近日傳出有工友涉嫌性侵13歲唐氏症男孩！該名男童因為到了放學時間還不見人影，擔心的母親跑到學校找人，該名工友還「好心」幫忙指路到男孩被反鎖的教室；等到2人回家開始洗澡後，媽媽發現孩子的衣服及身上都有性侵痕跡，男孩才哭著說出自己被侵犯的經歷，經過醫院證實，男孩母親已向警方指控那名工友涉案。

綜合外媒報導，5日學校下課後男孩的母親因為沒有接到兒子，和副校長及1名老師3人一起在校園中尋找兒子的身影，最後在走廊上遇到1名工友，該名工友不但主動詢問他們在找什麼，還表示願意提供援助，最後指引他們前往被反鎖的教室，說在裡面有看到「在教室睡著的男孩」。

雖然男孩母親在找到兒子時，隱約發現他完全不像剛睡醒，比較像在等人把門打開，而且他滿臉漲紅、彷彿剛哭過一樣，但可能因為當下思緒太混亂，沒有深想男孩當時的異狀，直到開車在男孩回家的途中，聞到兒子身上有不尋常的味道才讓他開始覺得奇怪，所以決定一回家馬上幫兒子洗澡。

就在幫兒子洗澡的時候，她才發現兒子的衣服和身上有血跡與體液等性侵痕跡，追問之下才發現兒子被「馬丁叔叔」性侵，放學後沒有接電話也是因為被加害人限制行動以及威脅；男孩母親非常憤怒，隔日前往學校告知性侵事件後，也帶男孩到醫院，經醫師確認遭到性侵後，正式對當天「指路」的工友提出控訴。

據報導，男孩母親無奈地說，她向學校投訴，學校並沒有讓涉嫌性侵的工友停職，反而要她的兒子調查期間在家休息3個月別上學，直到她向教育部反應，男孩才順利復學，涉嫌性侵的工友被限制只能在花園工作。

地方教育相關單位發言人卻反駁男孩母親的說法，他表示，這名涉嫌性侵的工友早在事件發生後已經遭到停職，也透露校方在接獲男童遭到性侵後第一時間就依照程序處理，不僅向警方報案，也及時提供受害男孩和男孩母親必要的諮詢與幫助：但因為調查至今並沒有找到任何能和嫌疑人有關的證據，所以目前還沒有逮捕任何人，但當地警方已承諾會全力調查此案。

根據美國唐氏症相關研究單位2018年的報告顯示，在美國，罹患唐氏症等智能障礙者常淪為性侵事件的受害者，除了受害人數高達常人的7倍外，也很容易遭到熟人侵犯；加害者選擇他們的原因除了智能障礙者容易被操縱外，也是因為他們難以在法庭上作證，這也導致在美國，警察和檢察官不太願意受理智能障礙者遭到性侵的案件，在他們無法為自己做證的情況下，這些性侵案件最後往往「不會」被承認、性侵犯最終「難以」受到起訴或懲罰。

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