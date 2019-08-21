反送中》白色恐怖！港府在地鐵站瘋狂加裝人臉辨識監視器

2019-08-21 21:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港民眾8月24日將在觀塘發起新的遊行活動，除了要求港府回應反送中五大訴求外，還加入了反「智能燈柱」監控的訴求，理由是「智能燈柱」將會成為秋後算帳的利器。然而，港府已經加快腳步，在港鐵內外加裝人臉辨識監視器，令香港網友痛批「今日新疆，明日香港！」。

港府路政署應用於香港路政署等4個部門的多功能智能燈柱，首批約50支智慧燈柱於6月底在觀塘區率先投入服務，變相成為監控與追蹤市民的工具，引起抗議。

綜合港媒報導，香港民眾發起的824觀塘遊行，定名為「燃點香港，全民覺醒」，申請人劉穎匡指出，除五大訴求外，這次遊行希望喚醒市民對觀塘區及多區安裝智能燈柱的關注，因為智能燈柱具備人臉識別系統，不僅可供政府監控市民一舉一動，或記錄市民行蹤，也可能成為日後秋後算帳的證據。

劉穎匡擔心，香港會變成現在的新疆，智能燈柱甚至可能在反送中後被用作「秋後算帳」的證據。他希望在觀塘一帶作為智能燈柱的試行區遊行，能夠喚起市民的關注。

824觀塘遊行仍有待香港警方發出不反對通知書，不過據香港網友在「連登討論區」回報，港府已經派出人手在香港各處地鐵內外，瘋狂加裝人臉辨識監視器，越裝越多，地鐵站外的天橋以及內部的商場也難倖免。網友提醒港人慎防「白色恐怖」陷阱，痛批「今日新疆，明日香港！」

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