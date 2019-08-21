新婚警查案遭輾斃 20歲嫌犯否認犯案

2019-08-21 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國伯克郡（Berkshire）日前傳出殺警案！當地一名28歲新婚警察在調查一起竊盜案時遭車輛拖行輾斃，最後警方循線找出年僅20歲的嫌犯傑德福斯特（Jed Foster），並以謀殺罪名將他起訴；但福斯特在昨（20）日出庭時矢口否認犯案，表示自己「從沒有做過任何犯法的事」，他的母親除了到場力挺自己的兒子，還在網路上發文聲援兒子，認為他絕對不可能犯下如此惡行。

綜合外媒報導，這起命案發生在15日，案發當時28歲新婚警察哈柏（Andrew Harper）正在調查一起入室竊盜案，卻在值勤途中被車輾過、拖行，最後不幸身亡；警方在命案發生後的1小時內就緊急逮捕10名常在附近廢棄車場遊蕩的男子，經過多日的調查與目擊警察的指證，20歲的福斯特19日被警方指控謀殺和偷竊一輛4輪摩托車，隨後遭逮捕。

昨（20）日，福斯特抵達法院後僅向法官確認自己的名字、出生日期以及地址，而他的律師向法官表示，他的當事人並沒有參與這件殺警案，且呼籲警方繼續深入追查真相；最後福斯特遭到法官拘留，於今早（21）在皇家法院出庭，究竟福斯特會不會被定罪？還有待最終審判結果出爐才會揭曉。

據報導，福斯特的母親也參加這次聽證會，除在法庭時不斷聲稱她的兒子是無辜的，還指責警察沒有證據能證明福斯特當晚的行踪；她也利用社群媒體聲援兒子，除了表達家人們的相信與支持、一再強調福斯特的無辜，甚至講述自己女兒之前發生車禍時脊椎骨折躺在路邊，卻被警察「無視」的經驗，顯示她對於警方調查結果不但不滿而且根本不信任。

令人感到惋惜的是，據報導哈柏才與妻子新婚28天，原訂本週就要去度蜜月，哈柏卻意外殉職，他的妻子莉西（Lissie）以一封公開信描述對亡夫的思念，信中提到哈柏是她所認識「最善良、可愛、無私的人」，總是「真正關心每個人」，字字句句充滿想念；哈伯的同事對於他的離世相當不捨，除了主動參加此案的聽證會外，前往他殉職處致意時，都紛紛淚灑現場。

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