巴西亞馬遜雨林野火破6年來紀錄 今年已達7萬多起

2019-08-21 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴西國家太空研究院（INPE）最新數據顯示，亞馬遜雨林今年探測到的火災次數多達7萬2843起，創下2013年以來的歷史新高，主因和人們的濫砍濫伐以及巴西總統主張開發亞馬遜地區的態度有關。

綜合外媒報導，INPE稱，此一增幅比去年同期增長83％，而衛星資料顯示，光在過去4天，巴西已探測到9507起新野火，其中多數位於亞馬遜盆地。Inpe表示，人們經常將亞馬遜森林發生的野火歸咎於乾旱，但這並不精準，且今年的氣候和亞馬遜地區的降雨量也無任何異常，真正的原因在於人類砍伐、焚燒森林的行為增加。

報導指出，巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自1月上任後，誓言要開發亞馬遜地區的農業及採礦業，無視國際社會對森林砍伐加劇的擔憂，進而使野火發生次數激增。例如巴西北部帕拉州和中部馬托格羅索州，為發展農業，當地農民的森林砍伐量大增，甚至經常違法放火燒地放養牛隻，造成野火頻繁。

根據INPE先前公布的另一項數據顯示，人們6月在亞馬遜的森林砍伐活動，比去年同期多出88％。然而，波索納洛卻未接受外界的擔憂和批評，反而指責INPE公布的數據造假，在8月初解雇INPE署長卡爾旺（Ricardo Galvao）。

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