駐港領事館僱員中國「被失蹤」 英外交部表達強烈關注

2019-08-21 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐港總領事館職員香港人鄭文傑（Simon Cheng），自深圳搭高鐵返港途中，被中國行政拘留「被失蹤」，至今外界仍無法取得聯繫。英國外交部聲明表示，對這起事件「強烈關注」。

綜合外媒報導，英國外交及國協事務部昨日（20日）聲明表示，正在向鄭文傑的家人提供援助，並且向廣東省和香港當局確認進一步的訊息。發言人說「我們團隊的一名成員在從深圳返回香港時被拘留，對此我們表達強烈關注」。

鄭文傑「被失蹤」消息傳出後，香港民眾便建立「釋放Simon Cheng」臉書粉專聲援，並發表家屬聲明。聲明表示，鄭文傑在8日從到深圳出差，當日晚間搭乘高鐵返港途中，大約晚上10時以What's app和微信傳訊息給女友「報平安」，豈料之後便失去聯繫，至今音訊全無。

家屬指出，在9日就已向警方及香港入境處求助，但僅被對方告知要去中國內地報案。而在香港入境處與駐粵辦聯繫後，只以口頭方式向家屬告知鄭被中國「行政拘留」，但具體的原因、細節一律不明，至今也未有任何有關單位發出的行政拘留通知書。

香港警察公共關係科發言人江永祥在記者會回應，警方在9日的確接獲一則失蹤人口的報案，目前正交由西九龍總區失蹤人口調查組進行調查。他表示，「到目前為止，根據中港兩地的通報機制，香港警方並沒有收到中國當局的任何通知」。

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