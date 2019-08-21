習近平現身莫高窟 被觀察：香港問題太煩心「拜佛」求智慧

2019-08-21 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本月19日現身甘肅莫高窟「千佛洞」，雖說是強調保護文物，但是，正值香港問題及中美貿易戰膠著，習近平疑在北戴河會議期間遭到元老們圍攻，下令對香港武警鎮壓急踩煞車，致818維園170萬集會和平落幕，隨後轉到莫高窟，有媒體稱他是「拜佛」求智慧。

《看中國》報導，習近平8月19日現身甘肅，是自7月31日後首次公開露面，而期間正是北戴河會議，當中正值香港反送中連續抗爭，兩個月累計多達逾500萬次上街抗議，港警採取武力鎮壓，也幾乎是週週警民流血衝突收場，文攻武嚇，中共軍隊更在深圳集結重兵進行抗暴演練，原本外界關注，818維園集會很可能直接出兵或出動武警鎮壓香港，氣氛緊張。

報導指出，香港問題已引爆中共各路人馬藉機博奕，元老派和現任高層從北戴河打到中南，北戴河會議上，胡錦濤及前總理溫家寳都在會上砲轟習近平，且美國總統川普更直接撂話，將美中貿易戰跟香港問題綑綁在一起，警告中共不能對香港動武。

就在被夾攻的危急中，習近平從北戴河返回北京，第一件事就是發急令要一個特別小組赴香港傳達最高指令，現階段不出兵香港，對香港暫時「按兵不動」，致818維園大集會，幾乎連警察都看不到，和平落幕；不過事情未完，特首林鄭月娥回應訴徵軟弱，港民幾乎不領情，抗爭活動將持續，綑綁一起的美中貿易戰及中國經濟下行壓力，甚至元老派急攻，都讓習近平傷透腦筋。

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