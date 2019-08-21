國務卿蓬佩奧：美國未對華為傳達混雜訊息

2019-08-21 02:11

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美國並未對中國科技大廠華為傳達「混雜的訊息」，他不認為將華為列入黑名單，會妨礙華盛頓與北京當局達成貿易協議。

蓬佩奧接受CNBC訪問表示：「我不認為傳達混雜的訊息。」

「讓中國電信系統進入美國網路或全球網路的威脅構成巨大風險，國家安全風險。」

美國商務部5月15日將華為列入出口管制實體清單，並嚴禁美國廠商販售零組件與服務給華為，也禁止美企向華為採購產品。

但美國政府5月22日暫時鬆綁針對華為的限制，核發臨時許可證至8月19日，昨天商務部又再次延長許可證效期90天。

但是商務部也另將46家華為子公司列入出口管制實體名單，使得被列入黑名單的華為子公司增加到超過100家。

此外，美國總統川普18日表示，基於國家安全理由，他並不想與華為做生意。

詢以中國國家主席習近平是否因為美國對華為的制裁而拖延談判，蓬佩奧回答：「情況不是這樣。我認為他準備進行一套複雜的談判。他沒有說『如果你們做了這些事情，我就不談』。」

蓬佩奧承認「世界太晚」採取行動，讓中國電信公司得以提供設備給美國和其盟邦的網路。

他表示，要去除華為和中國其他公司的系統需要一些時間，「其中一些過渡將會付出極大代價」。

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