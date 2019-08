俄飛彈試射爆炸 放射物質偵測站離奇失聯後悄悄上線了…

2019-08-20 23:32

〔即時新聞/綜合報導〕全面禁止核試驗條約組織(CTBTO)今(20)日指出,其位於俄國的4座放射性同位素粒子偵測站,本(8)月8日俄國飛彈試射失敗爆炸後離奇失聯,現至少有2座已經恢復上線。

據《路透》報導 ,俄國本(8)月8日發生飛彈試射爆炸意外,全面禁止核試驗條約組織(CTBTO)位於俄國境內的4座放射性同位素粒子偵測站離奇「斷線失聯」,令外界懷疑是否為受託操作偵測站的俄國科學家刻意幫助政府隱瞞核災。

對此,CTBTO今日發表聲明指出,該組織位於俄國境內的RUP56和RUP57偵測站已經重新上線,正在回填缺失檔案,也表示俄國團隊給予了相當大的合作和支持。

據了解,《全面禁止核試驗條約》1996年在聯合國大會通過後仍未正式生效,但該條約組織總部設於維也納,在世界各地設立放物性物質、地震、次聲波、水聲等偵測站,監測全球核子測試。

(GIF為俄國8/8意外放射物質擴散假設示意圖)

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls