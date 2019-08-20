反送中》辭任國泰機師一職 議員：一心一意與港人守護自由

2019-08-20 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續，國泰航空遭受來自中國官方的壓力。繼國泰行政總裁何杲、顧客商務總裁盧家培離職後，公民黨立法會議員、同時也是國泰航空機師的譚文豪，今日也宣布即刻辭任機師一職，譚文豪表示，比起其他抗爭者，自己只是放棄一份工作、一條後路，簡直微不足道，比起在天上飛的自由，他更希望能一心一意和香港人一起守護自由。

在國泰服務將近20年的譚文豪在臉書上表示，「今次中國民航局將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，由前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職。我決定放棄這份曾經熱愛的工作，目的亦是為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止。」

譚文豪表示，「回顧整場反送中運動，很多學生為此受傷、挨饑抵餓，銀髮族頂著催淚煙走上前線，有人被捕，可能會失去前途，有人永久失去視力，甚至有人寧願付出生命。比起其他抗爭者，譚文豪只是放棄一份工作、放棄一條後路，簡直微不足道。」

譚文豪表示，無需太過為他放棄工作感到惋惜，「比起我駕駛飛機在天上飛的自由，我更想一心一意和香港人一齊守護著的自由、我們下一代的自由。我承諾大家，無論如何我都會和大家同一起撐下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法