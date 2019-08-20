反送中》女示威者失右眼 中官媒竟反咬是「黎智英得力助手」

2019-08-20 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威8月11日爆發多起流血事件，其中一名女示威者疑似因警方發射布袋彈擊中頭部，而導致右眼永久失明，引起香港人憤怒。中國官媒《環球時報》昨日（19日）發文，形容該事件「疑點重重」，該文章又引述消息人士指稱，她其實是「黎智英得力助手」 。

根據《環球時報》一篇標題為「疑點重重！起底香港『爆眼女事件』：始終不願報案，同夥成最大嫌疑人」的文章指出，事件發生後，該女子遲遲不肯報案，且越來越多的證據表明，事件「另有蹊蹺」，文章引述消息指稱，女示威者其實是「黎智英的得力助手」，負責「派錢給參與暴力衝擊」的人，有港媒拍到她派錢的照片。

文章質疑，事發現場的照片不一，時間點也對不上；並稱根據涉及方位，布袋彈不可能由尖沙咀警署射出令女示威者受傷，且布袋彈非常鈍，要貫穿護目鏡十分困難，「若是持槍以近距離發射，現場那麼多記者，不可能沒人拍攝到」。

文章表示，早前有人在網路上發布照片，被眼尖網友找出破綻，破口是由內向外，不可能由射擊造成；也有影片拍攝到，一名黑衣人用手中彈弓射出了疑似彈珠的物體，而其射擊的方向，與女示威者的位置吻合。文章強調是其他示威者使該名女子受傷，而不是警察。

文章引述前香港食物及衛生局長高永文在記者會的說法，女子眼部傷勢是由鋼珠造成。但事實上，高永文之後又改口稱沒有確定傷口是由哪方面造成，「我從來無意指出，我亦不知道，這受傷是哪方面造成」。

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