反送中》811港鐵太古站近距離開槍 港警竟稱：符合規定

2019-08-20 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送8月11日各區爆發多起港警血腥鎮壓事件，其中包含示威者在港鐵太古站撤離時，警察近距離開槍射胡椒彈，並且以棍棒爆打倒地的示威者。對此，香港警方昨日（20日）記者會上表示，警員當時操作「胡掓球發射器」是在安全距離內，過程符合製造廠商的使用指南，至今也沒有收到有人因此受傷的報告。

綜合港媒報導，警方記者會上有記者要求公開「胡椒球」安全射程，警隊行動部警司方志堅表示，公開「胡掓球發射器」的最低及最高射程，會影響警隊戰術行動的安排，但警方翻閱廠商的使用指南，確認警員是在安全距離內發射。他強調「胡掓球發射器」與一般槍械不同，不具穿透性、低傷害，旨在驅散抗爭人群，當時發射距離約1至2公尺，符合生的安全守則。

而針對警方大動作鎮壓撤退的示威者，警察公共關係科總警司謝振中則表示，「當時發射胡椒球並非只為驅散，並希望作出拘捕」。謝繼續強調「胡椒球發射器」是低傷害性、可以在「密集環境近距離發射」，警方與廠商溝通後，認為「絕對是一個安全距離，當日也沒收到有人因此而受傷的報告」。

對於警方的說法，香港網友留言表示，「請警察親身示範」、「都給警察講」，也示威者有反譏，民眾使用雷射筆就是「雷射武器」，警察射胡椒彈就變「胡掓球發射器」。

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