格陵蘭融冰史上最慘烈！罕見「無冰湖」藏不安真相

2019-08-20 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年入夏以來，全球各地頻飆高溫，歐洲多國陸續刷新歷史高溫紀錄，格陵蘭島（Greenland）冰層2日更發生有史以來最大規模的單日融冰現象，一天內流失125億噸冰。為找尋異常融冰原因，科學家在格陵蘭東部進行探索行動，卻發現令人不安的真相。

根據《CNN》報導，美國太空總署（NASA）海洋融化格陵蘭計畫（OMG）的研究團隊，日前駕駛探測機趕赴格陵蘭沿岸，調查月初發生的異常融冰事件。隨著飛機航近赫爾海姆冰川（Helheim）最前端，科學家赫然發現，映入眼簾的竟是一座罕見的「無冰湖」（ice-free lake，形似湖泊，實為海面），且其中蘊藏大量高溫海水，導致冰融現象持續發生。

為調查該水域的詳細資訊，NASA海洋學家威力斯（Josh Willis）及其團隊在機上對冰層發射特殊探測器，偵測鄰近水域溫度與鹽含量等數據。團隊發現，該海面以下約700公尺深的水域存在大量溫度偏高的海水，且其溫度並不隨深度改變而有所變化，幾乎都維持高溫。

NASA科學家芬提（Ian Fenty）指出，垂直700公尺而無任何溫度變化，這在地球上任何角落都是非常罕見的現象，這導致整個赫爾海姆冰川前緣像是在泡「溫水澡」一樣，持續透浸在高溫海水中。他說，隨著冰川與海水的接觸面積越來越大，將引發惡性循環，導致更多的冰融化後形成溫暖海水，進一步再催生更多融冰。

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