寮國遊覽車翻覆 中國旅行團已14死、30傷、2失聯

2019-08-20 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國一個來自江蘇常州的旅行團，昨天下午在寮國發生遊覽車翻覆事件，截至目前已知造成14死、30傷、2失聯，由於位在山區，現場仍在搶救及搜救中。

綜合媒體報導，這輛載滿46名中國遊客的遊覽車，是在昨天下午從萬象開往琅勃拉邦（Luang Prabang），在距離琅勃拉邦約40公里的山路上，發生翻覆，整個車子掉入草叢中，造成嚴重死傷。中國正在當地興建中竂鐵路，派駐當地的工程人員隨即協助搶救，目前準備將吊車等重裝備運抵現場，以起吊遊覽車。

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