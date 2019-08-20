英國領事館香港籍職員 赴中失聯逾10日 傳遭行政拘留

2019-08-20 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕港媒消息指出，有一名在英國領事館擔任職員的香港人，於本月初從深圳搭乘高鐵回港時突然失聯，至今已超過10天，疑遭中國當局拘留。英國外交部也回應，指入境處確實收到家屬求助，目前正透過香港政府駐粵辦持續追蹤。該名失聯的香港人的女友則指，有收到消息，Simon已在中國被行政拘留，拘留原因及地點不詳。

據《香港01》報導，警方調查指出，名為Simon Cheng的英國領事館職員，本月8日上午從佐敦家中出發，到深圳出席商務會議，並於中午約12點經羅湖口岸入境深圳，當晚10點多Simon Cheng以短訊告知其台灣籍女友李小姐正在搭高鐵，隨後也表示正在過境，但後來就失聯，至今已超過10天仍渺無音訊。

報導指出，李小姐及Simon的家屬於9日便通報英國領事館，英國領事館也協助調查其下落，不過據灣仔警署報案室警員指出，Simon並無在港被捕紀錄，《香港01》致電廣州鐵路公安局深圳公安處，該處也聲稱西九龍派出所於8日及9日並無抓捕紀錄。香港警務處對此則回應，指Simon已被列為失蹤人士，後續由西九龍總區失蹤人口調查組跟進調查，同時也會與中國的相關部門保持緊密聯繫。

Simon女友李小姐則指出，10日時由入境處協助在外香港居民小組職員處告知，Simon已在中國被行政拘留，拘留原因及地點不詳。但《香港01》詢問港駐粵辦有關人士是否在中國遭拘留時，駐粵辦並未正面確認，入境處方面截至19日晚間則尚未做出回應。

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