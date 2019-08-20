反送中集會後突現可疑民調 民陣籲：小心個資外洩

2019-08-20 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕反送中風波持續延燒，香港民間人權陣線（香港民陣）18日舉辦818集會後，網路突然出現以「能不能進得了會場」為題的問卷調查，讓香港民陣強調，他們並未進行該項調查，呼籲民眾在參加任何調查或連署時，須提防有心人士刻意藉此收集網路IP。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指出，發起人可能會將收集到的IP位址交給警方，受訪者就可能因此被控涉及非法集結。

綜合媒體報導，香港民陣18日舉辦818集會後，網路上便有身分不明人士在問卷網站Surveymonkey發布問卷，題目則是 「民陣818維園集會您能進入維園內、還是只能在街外遊走呢」？

香港民陣為此在臉書發文強調，該項調查並非民陣所發起，民陣也不知該調查是由什麼團體和人士發起，但提醒港民在參與任何調查及連署時，務必要小心個資外洩。

據《香港01》報導，經過測試，在該問卷網站發起問卷調查，發起人將可收集所有受訪者的IP位址，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，發起人有可能會將收集來的IP位址交給任何人，像是警方，受訪者就可能因此被控涉及非法集結，警方甚至可能藉此向法庭申請手令，並向網路供應商要求提供使用者資料，包括曾在何時何地上網。方保僑為此呼籲民眾小心，勿亂填網上問卷和發起連署，若有需要也可向Surveymonkey檢舉有關問卷。

針對網路突然出現以「能不能進得了會場」為題的問卷調查，香港民陣強調，他們並未進行該項調查，呼籲民眾提防有心人士刻意藉此收集網路IP。（圖擷自民間人權陣線 Civil Human Rights Front臉書）

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