反送中》讚聯結美中貿易戰 黎智英：美應助香港維護價值

2019-08-20 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線昨（18）於維多利亞公園發起集會，據傳有高達170萬人參與，其中，壹傳媒集團創辦人黎智英上街後受訪表示，「川普把香港反送中與美中貿易談判連結在一起，這舉動非常好」。

綜合媒體報導，黎智英以Skype視訊接受《福斯新聞》的採訪，對於美國總統川普將香港反送中連動美中貿易戰大力認同，他還強調：「如果《逃犯條例》通過就會是香港的終點，因為這會破壞我們的法治，如果我們沒有法治，就再也不會是金融中心，沒有法治，金融中心將會崩潰。」

對於香港反送中運動，會不會成為美中貿易戰的籌碼，黎智英則指出：「現在是美國維護道德權威的時刻，那是西方的價值、美國的價值，實際上我們是在打同一場戰爭，因此，維護我們正在奮鬥的價值觀，對你們來說至關重要。」

Jimmy Lai on Hong Kong: It is everybody's responsibility to fight the dictatorship https://t.co/3XzqAV4dWq @SundayFutures @FoxNews — Maria Bartiromo （@MariaBartiromo） 2019年8月18日

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