反送中》讚聯結美中貿易戰 黎智英：美應助香港維護價值

2019-08-20 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕香港民間人權陣線昨(18)於維多利亞公園發起集會,據傳有高達170萬人參與,其中,壹傳媒集團創辦人黎智英上街後受訪表示,「川普把香港反送中與美中貿易談判連結在一起,這舉動非常好」。

綜合媒體報導,黎智英以Skype視訊接受《福斯新聞》的採訪,對於美國總統川普將香港反送中連動美中貿易戰大力認同,他還強調:「如果《逃犯條例》通過就會是香港的終點,因為這會破壞我們的法治,如果我們沒有法治,就再也不會是金融中心,沒有法治,金融中心將會崩潰。」

對於香港反送中運動,會不會成為美中貿易戰的籌碼,黎智英則指出:「現在是美國維護道德權威的時刻,那是西方的價值、美國的價值,實際上我們是在打同一場戰爭,因此,維護我們正在奮鬥的價值觀,對你們來說至關重要。」

Jimmy Lai on Hong Kong: It is everybody's responsibility to fight the dictatorship https://t.co/3XzqAV4dWq @SundayFutures @FoxNews