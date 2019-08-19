反送中》可以牽手嗎？港人「823人鏈」靈感來自這...

2019-08-19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中運動」昨（18）日170萬人維園大集結和平落幕，但五大訴求尚未達成前，已經馬不停蹄號召下一場23日「823人鏈：香港之路」集會，要以史上著名「波羅的海之路」活動，向國際宣揚港人意志。

香港818維園大集結，締造超過170萬人和平集會的新紀錄，但在五大訴求尚未達成前，港人絲毫沒有鬆懈，民間再度發起「823人鏈：香港之路」的活動，號召香港市民在8月23日攜手組成「人鏈」，也恰好為1989年8月23日「波羅的海之路」運動30周年紀念。

事實上，「人鏈」是一種常見的政治示威形式，主要由參與者手牽著手形成長龍，展現團結的意志。知名的「人鏈」示威包括電影《我們》中所提到的1986年500萬人參與的「全美手挽手」（Hands Across America）、1989年200萬人參與的「波羅的海之路」（Baltic Way）。

我國2004年也曾發起「228百萬人手牽手護台灣」，抗議中國以飛彈威脅台灣並支持反飛彈公投，約有200萬人參與。

至於為什麼香港人選擇在8月23日進行「人鏈」示威，並以「波羅的海之路」為鑑？發起活動的網友並沒有直接表明，但他們以文宣向港人介紹「波羅的海之路」背後的意義。

據悉，「波羅的海之路」發生在有「波羅的海三小國」之稱的愛沙尼亞（Estonia）、拉脫維亞（Latvia）和立陶宛（Lithuania）。當時被蘇聯占領的3國，為追求獨立，共計約有200萬人參加和平示威，手牽著手形成長達600公里的人龍，激起國際社會迴響。

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