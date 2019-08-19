西班牙再度發生森林大火 8000人撤離

2019-08-19 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的離島大加納利島（Gran CanariaIsland）17日發生森林野火，至今（19）日火勢仍在持續擴大，有7個縣市受到影響，至少8000名居民被迫撤離家園，島上本月12日才發生1起森林大火，現在的災難更加嚴重，當地政府表示，依照目前的情況是不可能撲滅野火的，只能期望藉由天氣改善帶來幫助。

綜合外媒報導，西班牙加納利群島（Canary Islands）的大加納利島17日發生森林野火，此時當地氣候乾燥、高溫，再加上強風，使火勢至今仍無法控制，截至今日下午，超過60平方公里的土地被燒毀，島上的巴列塞科鎮（Valleseco）、莫亞（Moya）與特赫達（Tejeda）等7個縣市受到影響，至少已有8000名居民撤離家園，且人數仍在持續增加。

當地政府表示，已出動14架直升機、200名軍人與700多名消防隊員投入滅火，消耗了80萬公升水，但災難仍在擴大中，光是將火勢控制在災區都有難度，依照目前的情況是不可能撲滅野火的，希望天氣狀況能夠改善帶來幫助。

大加納利島是西班牙以觀光著名的島嶼，去年共有1370萬名外籍遊客到來。當地在本月12日才發生1起森林野火，有數百人撤離，現今島上仍有強風和熱浪，儘管撲滅野火，也有可能死灰復燃。

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