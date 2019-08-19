為拍絕美鑽石灣海景 女子無視警語翻護欄墜30米懸崖摔死

2019-08-19 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕近年不時傳出有遊客為了拍出美照罔顧自身安全，澳洲雪梨知名打卡景點鑽石灣（Diamond Bay），17日就傳出有旅客墜崖身亡，一名來自雪梨的27歲女子為了拍照，無視警告牌跨越護欄後，重心不穩摔下懸崖死亡，當地網友認為她是「自作自受」。

綜合外媒報導，鑽石灣以絕美海景聞名，吸引眾多遊客前往旅遊、拍照，但這地勢高聳的臨海懸崖非常危險，當局在此地設置護欄，並以豎立警告標語提醒遊客；但仍有不少人會擅自跨越護欄拍照，這名女子正是因為無視警語執意要翻越護欄，才會失足從30公尺高的懸崖墜落。

當地警方表示，女子是在17日上午11時20分墜落懸崖，雖然救援團隊出動直升機、救生員以及醫療團隊將女子從岩石縫隙中救出後有進行急救，但她仍當場死亡；目擊者告訴警方，這名女子是在跨越護欄後拍完照才不慎摔倒墜崖，所以此案目前被認定為意外。

早在今年6月，相關單位就已經發現鑽石灣遊客不顧警語到危險區域拍照的情況非常嚴重，雖然加裝監視器、增設護欄和不同語言警語，加上密集巡邏防止再有遊客違規，可惜憾事還是發生。

當地網友聽聞這個消息後都認為她是「自作自受」，認為她既然無視警語，就要對自己的行為負責；相關單位也再度呼籲，不要跨越護欄、不要無視警語，愛惜自己的生命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法