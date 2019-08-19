香港全球登報！ 籲台灣民眾：不要被甜言蜜語所誘惑

2019-08-19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕反送中團體「G20團隊」以群眾募資籌資金，欲於19日到30日全球13國、共18份報紙刊登頭版廣告，今日首批廣告出爐，刊於今日本報頭版的半版廣告，港人向台灣讀者喊話：「不要被甜言蜜語所誘惑。」

台灣《自由時報》。（照片取自Freedom HONG KONG臉書）

綜合媒體報導，「G20團隊」與連登「攬炒團隊」共同集資募款，欲於全球13國、共18份報紙刊登頭版，今天第一波刊登廣告的報紙包含美國《紐約時報》、加拿大《環球郵報》、日本《日經新聞》、韓國《京鄉新聞》、西班牙《世界報》、德國《法蘭克福匯報》、法國《世界報》、瑞典《每日新聞報》、瑞典《每日工業報》、丹麥《貝林時報》及台灣《自由時報》。

今天在本報刊出的半版廣告，上頭印有「自由對抗極權」，內文提及，香港以自由安全為名，卻在中國的統治之下，墮落至目前景地，中國過去幾十年，滲透自由世界各國，而最終的結果就會像香港一樣，無聲無息地失去自由。

文內向台灣民眾呼籲，「不要被甜言蜜語所誘惑，他們許諾安穩和繁榮，最後只會給你暴力和失控，我們身上的傷痕，就是證據」；另外文章也提醒要提防中國的滲透，甚至建議台灣政府禁止港府人員、親中議員及紀律部隊成員來台進行間諜活動。

該篇廣告內文更向台灣讀者表示：「你們的總統提出，願意對我們施以援手。我們非常的感激，我們不會忘了這雪中送炭的意義。」

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