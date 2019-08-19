反送中》官媒稱武警大練兵帶來和平 議員駁：無關

2019-08-19 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕昨（18）日「民間人權陣線」發起的818集會共有超過170萬人參加，而中國官媒《環球時報》今日聲稱，集會之所以能和平落幕，是由於中國武警在深圳大練兵。立法會議員范國威今日反駁，指昨日集會之所以和平，是出於示威者在運動形態方面的調整，與《環球時報》說法無關。

《環球時報》今日發表社論稱，「暴力退潮」的原因，是香港局勢的大環境在發生變化，「其中很突出的因素是內地武警部隊在深圳集結並且大練兵，這被廣泛視為對香港暴力分子們發出了嚴正警告」。

根據「立場新聞」報導，新民主同盟、新東立法會議員范國威表示，818集會之所以能和平收場，主因是「反送中」運動在形態方面的調整。范國威解釋，這是過去兩個多月以來，示威者在面對警方強力鎮壓以及港府的打壓之下，快速學習和反省的結果。范國威表示，現在有更多示威者減少「陣地戰」，改採「快閃」式的抗爭，除了減少與警方強碰，也儘量避免掉入警方設下的陷阱。范國威指，示威者能快速學習、反省，並在運動形態方面作出調整，與《環球時報》的「武警大練兵」說法無關。

范國威表示，港府試圖花費191億港幣收買港人的良心，但昨日818集會有170萬港人上街，就顯示出港府這種「發糖果」的作法「行不通」。范國威呼籲，「政治問題政治解決」，市民的5大訴求並沒有改變，倘若真的要「止暴制亂」應由港府自身做起，停止警方濫權濫暴。

公民黨立法會議員郭家麒則指出，昨日818集會之所以沒有暴力情況發生，主因就是沒有警方在場。郭家麒又指，港府必須回應訴求，否則「派再多錢都沒用」。

工黨副主席張超認為，此時是個「罕有的機會」，林鄭可以理性地回應訴求，否則她將把香港推向「不歸路的深淵」。

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