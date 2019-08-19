手牽手爭民主！香港「連登仔」發起823人鏈活動

2019-08-19 16:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港民陣18日舉行「流水式集會」，大會宣稱有170萬人參與，但港府仍不正面回應民間5大訴求，有香港連登討論區的網民（連登仔）發起於23日舉行全港人鏈活動「香港之路」（Hong Kong Way），模仿30年前「波羅的海之路」（The Baltic Way）成功的「和理非」抗爭，希望進一步喚起國際社會關注並支持香港人。

發起活動的連登仔表示，路線圖細節還待確定，大致分為港島線、荃灣線、觀塘線3段，分別是筲箕灣至堅尼地城約13公里、黃埔至美孚約7公里，以及深水埗至油塘約12公里。

活動將於當日晚上7時15分至8時在港島線及荃灣觀塘線沿線各港鐵站集合，8時開始手牽手組人鏈，9時和平散去。發起方強調，活動以唱歌呼喊口號為主，百分百「和理非」，不起衝突不佔馬路。

1989年8月23日波海3國民眾串起長達675公里的人鏈，又稱為「波羅的海之路」，連接立陶宛首都維爾紐斯、拉脫維亞國首都里加（Riga）和愛沙尼亞首都塔林，主要是為紀念1939年納粹與蘇聯簽署「德蘇互不侵犯條約」50週年。這項聲名狼藉的條約劃分2國在東歐的勢力範圍，導致波羅的海3國遭蘇聯併吞。

在1989年示威後6個月，立陶宛成為首個宣告獨立的蘇聯加盟國。波羅的海3國在1991年獲得國際承認，隨後在2004年加入歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）。

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