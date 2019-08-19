激怒中國？ 傳白宮任命維吾爾族學者當國安會中國部主任

2019-08-19 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於新疆維吾爾人權壓迫事件引發全球關注，美國政府也多次發聲表達對維吾爾族的關切，現傳出白宮任命1名在新疆出生，後來移居美國的維吾爾族女學者艾尼嘉（Elnigar Iltebir）出任國家安全會議（NSC）中國政策負責人，負責對中國貿易、軍事以及人權等相關議題。

綜合媒體報導，現年36歲的艾尼嘉畢業於哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School），專攻國際安全與政治事務研究，她出生於新疆，父親是一名維吾爾族記者，艾尼嘉從小隨家人移居土耳其，後再前往美國定居。

艾尼嘉就學期間，就長期投入維吾爾人權運動，也關注法輪功及西藏等議題，國際特赦組織亞太區主任班卡斯美（Francisco Bencosme）大讚此項任命，認為能為國安會帶來了更多面向和洞察力，「有位維吾爾人能加入對中談判，真的相當有力」。

而艾尼嘉在國安會的主要職責是，幫助美國政府制定對中政策，包括貿易、軍事、人權等議題，不過川普政府在涉及國安會的人事任命上都會保持低調，不會對外公開，所以艾尼嘉與國安會都未回應報導。

有學者表示，此次任命是川普政府更加關注人權議題的信號，其維吾爾族的身分背景，可能為美中之間的強力談判籌碼，但也可能進一步加劇彼此之間的摩擦。

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