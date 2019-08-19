貿易戰反日情緒升高 南韓民調：8成民眾拒赴日旅遊

2019-08-19 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕隨著日韓貿易戰越演越烈，有南韓民間號召抵制赴日旅遊的行動，今日就有南韓民調結果指出，在10人中有8人不願赴日旅遊。

近日日韓關係到冰點，據《韓聯社》報導，韓國民調機構Realmeter今（19）日發布一份民調結果，資料顯示，逾8成的韓國人不願去日本旅遊。

民調結果指出，有81.8％的受訪者表示，今年不打算去日本旅遊，有意赴日者僅有13.4％，另外4.8％的民眾持保留意見；且無論是以年齡、性別、職業、政黨支持度或意識形態傾向進行分類，南韓居民今年皆無意願往日本。

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