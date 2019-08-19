中共突宣布深圳建設計畫 中國網友：邊緣化香港是目標

2019-08-19 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中情勢越演越烈，中國除了以輿論戰「文攻」外，也集結重兵「武嚇」，企圖熄滅香港人抗爭之火。中國昨日（18日）在香港818遊行之際，又突然公布建設深圳市的計畫，將其打造成「中國特色社會主義先行示範區」、「豐富一國兩制發展實踐」，時機敏感引起外界猜想，中國網友則稱，未來深圳將遠超香港，使其邊緣化。

香港昨日反送中遊行170萬人上街，創下集會史上最大參加人數。中國國務院突然發出聲明，支持深圳建設成「中國特色社會主義先行示範區」，目標是2035年成為全國典範，經濟競爭力世界領先全球，「成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市」。

文件指出，將深圳建設成「中國特色社會主義先行示範區」，更有利實施「粵港澳大灣區」戰略，「豐富『一國兩制』事業發展新實踐」。文件也提及，在社會保障方面，將推進在深圳工作的香港、澳門居民，民生方面享有「市民待遇」。

在經濟方面，支持深圳實行更加開放的境外人才引進和出入境管理制度。並促進與香港、澳門金融市場互通及金融產品的互相認證；推動人民幣國際化。

政治思想方面，要「全面加強黨的領導和黨的建設」，把黨的政治建設擺在首位，貫徹落實新時代黨的組織路線。並完善實施機制，在「粵港澳大灣區建設領導小組」領導下，及時研究解決問題，並程序向黨中央、國務院請示報告。

此文件一出，中國網友紛紛留言指出，中央選擇加強建設深圳，就是要取代香港，在「粵港澳大灣區」戰略下逐漸邊緣化香港，「香港鬧到後來的結果是就是被邊緣化了...到時候港人只有羨慕忌妒恨」、「深圳的大動作就是要在未來徹底將香港遠遠拋在身後（笑臉）」。

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