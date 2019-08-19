不滿港警濫用暴力 200港鐵車長自發罷工

11日晚間9時許，香港警方於港鐵葵芳站內使用催淚彈，引來批評聲浪。（擷取自「Imaginaire」Facebook粉絲專頁，版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有）

2019-08-19 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭已持續第11週，近期在部分港鐵站曾爆發警民衝突，甚至還有港警直接在站內發射催淚彈，引發外界強烈抨擊，事後有超過700名港鐵車長及列車員工更為此發起連署，要求港鐵譴責警方影響鐵路安全的行為，但港鐵局並未對此正面回應，因此有200名車長將在今日自發性罷工，要求港鐵回應譴責警隊的訴求，以及徹底清洗車站和列車通風系統中催淚煙粒子。

綜合媒體報導，香港反送中抗爭持續進行，日前警方曾於葵芳站及太古站內施放催淚彈，引發強烈爭議，之後有超過700名港鐵車長及員工實名聯署，除要求港鐵徹底清洗車站及列車通風系統中催淚煙粒子，也呼籲港鐵譴責港警影響鐵路安全的行為，否則將拒絕執行勤務。

有聯署發起人今日指出，由於港鐵管理層未回應訴求，將發起罷工行動，包括呼籲車長「靜坐不上車」，也就是上班後不會去出列車，同時也會呼籲員工「請假不上班」，發起另類不合作運動，預估將有約200名車長參與。

有參與聯署的港鐵資深車長、葵青區區議員梁志成昨日則曾表示，本次活動沒有大台，且港鐵已啟動後備機制，只要有車長拒絕執行職務，就會安排其他車長代替。

據港鐵發言人指出，今早自頭班車開始，各線列車服務運作大致正常，暫未受影響。

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