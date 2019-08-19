818維園平安散場 民陣午夜感謝文：8.31再聚首！

2019-08-19 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中第11週維園818創下逾170萬人流水式集會，主辦這場香港史上最大集會的民陣，在平安落幕後，於晚上10點發表「感謝文」，指是「繼 6.16 之後再次展現香港人堅強的意志」，並指集會和平進行的最大原因是警方幾乎失蹤，顯示「沒有警察，就沒有傷害！」，再控訴港警之前暴力，要求「警黑四人幫」問責下台！

民陣點名的警黑四人幫是，保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰、警務處副處長鄧炳強、警務處副處長劉業成。

民陣文中指出，818集會人數，經義工算出，單單在維園、銅鑼灣、天后一帶點算出 170 萬人參與，還有更多市民在灣仔、金鐘等地點聚集，根本無法進入維園！而在流水式集會的運作下，一批又一批的人潮魚貫「疏散」，迫爆港島各大幹道，繼 6.16 之後再次展現香港人堅強的意志。

民陣控港警暴力：沒有警察，就沒有傷害

民陣點出，「今日警方幾乎失蹤之下，流水式集會得以和平進行，更顯維持秩序的是香港人本身，而非連日來濫用暴力的警察。警方無理由再砌辭反對未來各式遊行申請，打壓香港人和平表達的權利。」，強調「沒有警察，就沒有傷害！NO POLICE, WE HAVE PEACE!」。

民陣重申要求「是政府正面回應反送中運動的五大訴求，不是繼續躲在合法及非法的武裝份子背後，以為持續鎮壓就能令抗爭浪潮退卻。」還要「煞停警黑亂港」，「警黑四人幫」問責下台，「今天香港人集體上街，正好證明『止黑暴，制警亂』才是主流民意！」

民陣強調，「8.31 再聚首！」，指「8月31日，是人大落閘、否決香港人真普選的5週年。唯有落實民主普選制度，實踐真正的港人治港，香港才能走出現時的政治困局」。

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