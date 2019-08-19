香港170萬人史上最大集會平安散場 港府：平靜後與市民真誠對話

2019-08-19 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中第11週，818維園高達170萬人流水式集會，終於在今日淩晨平安散場，一改前數週警方武力清場爆警民流血衝突場景，這場集會創下香港史上最大集會人數，且在接近午夜，港府發布新聞稿回應這次集會，指當一切平靜後，會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。

綜合港媒報導，昨日聚會人數，主辦單位宣佈逾170萬人，不過警方說法是，高峰期人數約12.8萬人，兩者差距甚大。

據報導，整個818維園聚會約是在晚間9點左右宣佈結束，人潮逐步散去，直至今日凌晨全部散場，香港政府發言人在10點多即發布新聞稿，指「目前最重要的是要盡快回復社會秩序；當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」

昨天從下午的維園集會，人數快速增加，「黑潮」溢出湧向各地，多個街道都被人群佔滿，包括而天后至西環多條主幹道步行，令銅鑼灣、灣仔、金鐘及中上環至少四區交通大受影響，港鐵也一度宣布列車不停天后、銅羅灣及炮台山站，全市交通混亂。而警方也重兵把守中聯辦、兩輛水炮車由粉嶺開赴黃竹坑警校待命。

昨晚，有逾千人一度佔領金鐘夏慤道，激光照射解放軍駐港部隊總部、政總及警總大樓，其中一名拍照男疑是中國公安臥底搜證者，遭到包圍引發口角，不過事件並未擴大，也沒有爆發衝突。

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