反送中》恐針對示威者 南華早報：8/16約百人深圳入港

2019-08-18 23:56

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港南華早報十八日報導，一名香港政府消息人士十七日指稱，中國廣東省與香港邊界的三個邊防檢查站，十六日晚共有不到百人，以十到廿人一組的方式，從廣東深圳入境香港。這些男子的年齡在廿至四十歲間，其中許多都穿白衣，手腕上戴相同顏色的帶子，沒有跡象顯示是參加旅行團的團員。尚不清楚這幾組人馬是否有所關聯，以及進入香港的主因，但「不排除他們是為了替某人助陣撐腰而來港」。

該消息人士說，這幾團人經由三處進入香港。包括連結廣東省廣州、深圳和香港的「廣深港高速鐵路」在香港端的唯一一站「西九龍站」；連結中、港的港鐵「落馬洲支線」及落馬洲邊檢站。該消息人士還說，在他們的行李中，並未發現大多數反送中示威者會穿戴的工程頭盔或防毒面具。

網路上盛傳，在反送中示威者與香港東區北角及荃灣區當地居民爆發衝突後，就有中國福建省的人士頻頻來港，替北角和荃灣的在地人「助拳」。該消息人士透露，一些中國人十六日晚在前述三個邊檢站被攔下，並被拒絕入境香港。其他的幾個中國團則獲准入境，因為並未發現他們違反任何法律或查獲夾帶違禁品。該消息人士認為，在香港當前的政治情勢下，不排除他們是為了「撐」某人而來港。

該消息人士提到，此前可能已有類似的中國團，在未引起香港官員、警察的注意下通過邊檢站。香港政府保安局尚未對前述消息有所評論。

另一方面，十八日在香港銅鑼灣維多利亞公園（維園）舉行反送中大集會前夕，親北京當局的「香港文匯網」十七日（一說為十六日透過中共黨媒環球時報的官方「微信」帳號）公布深圳公安武警聯合大練兵的一分鐘短片，刻意呈現大批鎮暴警力以武力壓制穿黑衣的示威者，並可見裝甲車及水砲車等裝備，針對性十足。影片中，持槍的鎮暴警力舉紅旗，用粵語高呼「停止暴力、回頭是岸」，並演練鎮暴操。片尾，數千名武警與公安還高喊「聽黨指揮、 能打勝仗、作風優良」。

人在北京的軍事專家周晨鳴說，香港局勢正接近港府和港警無法掌控的邊緣，可能促使北京當局宣布緊急情況，將中國法律適用香港，即可派武警介入打擊示威者。深圳大學當代中國政治研究所副所長張定淮補充說，法源就是香港基本法第十八條。

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