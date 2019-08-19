反送中》「少年警訊」青年籲港府：莫再把港警當擋箭牌

2019-08-19 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線今（18日）舉辦「818維園大集結」集會，呼籲「煞停警黑亂港、落實五大訴求」，號召香港市民以「和理非」（和平理性非暴力）抗爭。20名青年以「少年警訊」會員身分出席，表示對港警濫用暴力、縱容黑社會暴打市民，感到失望。其中一名已參加少年警訊10年的資深領袖表示，希望港府出面正視市民訴求，莫再把警察當作擋箭牌，放在前線與市民對立。

根據《立場新聞》報導，其中一名已參加少年警訊 10 年的資深領袖阿靜（化名）表示，過往她對警察職業是抱持著崇拜與嚮往。然而，如今警察濫用暴力，在深水埗社區施放催淚彈、在太古地鐵站內電梯間，推撞示威者；而在北角，則是見到市民、記者被黑社會毆打，非但不介入制止，反而冷眼旁觀，社會治安似乎已然蕩然無存。港警今日的種種行徑，讓她感到失望，並直言，自己已失去繼續參加少年警訊的理據。

她表示，少年警訊的宗旨應是作為警方與青少年之間的橋樑。然而今日警察卻不斷將青年人送進牢獄。她表示，團體中已有不少成員感到失望，希望港府出面正視市民訴求，莫再把警察當作擋箭牌，放在前線與市民對立。

少年警訊為香港警務處警察公共關係科屬下的非營利組織，以會員制度形式運作，包括年齡在6歲至25歲間的青少年，會提供警務知識、領導才能等訓練過程，旨在加強港警和青少年間的溝通及認識、發展青少年對社會的責任及灌輸正確價值觀等，現有不少投身警隊的人，均曾參加過少年警訊。

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