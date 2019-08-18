反送中》銘記抗爭 香港、洋紫荊旗成為熱門刺青圖樣

2019-08-18 22:17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》18日報導，許多香港民眾為了表達支持「反送中」，選擇將「香港加油」翻轉字、護目鏡、防毒面罩、香港特區區旗「洋紫荊旗」、雨傘等圖樣刺青在身上，以銘記參與「反送中抗爭」的事跡。

台灣平面設計師馬賽（Kyo Chen）設計的「香港加油」翻轉字，直排閱讀時是「香港」，橫排時是「加油」，近來已成為香港刺青師傅的愛用圖樣之一，至少有6人紋上這組「完整詮釋香港當前社會氛圍」的單詞。

香港刺青藝術家「Zada Lam」設計洋紫荊旗、雨傘的幾何圖樣，近2個月也廣受歡迎；藝術家指出，幫助人們展示香港的重要性，是他愛香港的方式。「Zada Lam」會為70歲至80歲的民眾免費紋上這款圖樣。

19歲的餐廳服務生聖哲（Sage Victor，譯音）6年前與雙親一同從美國洛杉磯移居至香港，他表示自己第一次刺青就是為了銘記「反送中」示威，「我想要記住香港抗爭的點滴，這代表為信念而戰的愛與驕傲」。

36歲的刺青藝術愛好者薇姿（Weeze，譯音）首次選用具有政治意義的刺青圖樣，她將幾何雨傘和洋紫荊旗紋在右上臂，「我把它刺在一個自己能看到的位置，每當我看著這個刺青時，我能感覺到團結與驕傲」。

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