反送中》控訴香港警察暴力 明起13國18報刊登集資廣告

G20團隊表示，將從明日開始至30日，陸續在13國的18份報紙刊登反送中與8月11日的警察暴力鎮壓事件。（圖擷取自Freedom HONG KONG臉書專頁）

2019-08-18 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕反送中團體「G20團隊」在群眾募資網站籌得186.6萬美金（約新台幣5900萬元）後，今（18）日於臉書專頁Freedom HONG KONG發文表示，將從明（19）日開始至30日，陸續於13國的18份報紙刊登反送中事件，其中包含台灣、美國、日本等國家，傳達香港的處境以及控訴8月11日的警察暴力鎮壓。

「G20團隊」曾發起集資活動，於6月28日的G20會議當天，在世界各國報紙刊登反送中事件，該活動發起當天即募得670萬港幣（約新台幣2680萬元），超出原訂的300萬港幣。如今再度因為8月11日的警方武力鎮壓，於群眾募資網站Gofundme 發起集資，預計募100萬美金，至捐款截止共獲得186.6萬美金捐款。

「G20團隊」今日於臉書專頁Freedom HONG KONG發文表示，「在我們團隊日以繼夜的準備下，終於落實於13個國家，共18份報章上刊登廣告」，將陸續於台灣、美國、英國、法國、日本與韓國等國家登報，傳達香港民眾從反送中事件開始至今的抗爭過程，尤其是8月11日警方的戰爭罪行及暴力鎮壓。

各國報紙的新聞將從明日至30號期間陸續刊登，而募款的剩餘費用將由「G20團隊」做為後續經費運用，該團隊說明會從即日起退場，等到有需要再次於世界各國登報時，會立即重新歸位。

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