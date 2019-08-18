「流水式集會」上看145萬人 港媒：有望成港史最大集會

2019-08-18 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中活動持續延燒，「民間人權陣線」（民陣）今（18日）在維多利亞公園舉辦「流水式集會」，儘管下午突現驟雨，但仍無法澆熄群眾的熱情，群眾向外溢出，擠爆周邊道路，有港媒用大數據推估，參與集會的人數將破80萬，最高可能高達145萬，有機會成為香港史上最大的集會。

民陣今日下午2時起於維園舉辦「流水式」集會，民陣號召群眾以「和理非」（和平理性非暴力）的集會，來藉此迫使政府正視民間訴求，活動一開始就湧入大批民眾，現場6個足球場瞬間滿載，人潮溢出銅鑼灣，周邊街道全被民眾變相佔領，下午3點許現場下起大雨，港民無畏風雨，撐傘上街。

據香港《明報》報導，傳媒人李鴻彥據ASI大數據估算，以「818」、「民陣」以及「維園」等網路關鍵字搜尋量進行分析，推估出「818集會」最低出席人數約81.6萬人，機會率高達75%，中間估算為112.55萬人，而有68%機率達到145.7萬人。

此數據顯示「818集會」的人數將打破了6月9日反送中遊行，當時大數據估算最高達75.5萬人，最後主辦單位公布103萬人參與，而港警則公布24萬人參與；甚至上看在反送中遊行期間最多人參與的616大遊行，當時大數據估算89萬（85%）至144萬（72%），最後主辦公布人數是近200萬，警方則估算33.8萬。

分析指出，這次集會備受港民關注，包含國泰高層疑似「被辭職」及有女子在警民衝突期間遭爆眼恐永久失明等事件催化，讓民眾上街意願相當踴躍。

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