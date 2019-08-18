已成死冰！ 「給未來的一封信」 冰島立碑告別OK冰川

2019-08-18 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕冰島今（18）日將舉行揭開紀念匾牌儀式以緬懷消逝的OK冰川（Okjokull），科學家警告，在地處亞北極的冰島，還有大約400處冰川飽受氣候變遷威脅。

《法新社》報導，位處冰島西部的OK冰川是該國第一個失去冰川地位的冰川。根據冰島大學2017年報告，在1890年，OK冰川面積有16平方公里，但到了2012年，冰川面積只剩下0.7平方公里。2014年，OK冰川停止移動，成了冰川學家眼中的「死冰」（Dead Ice），冰川學家調降等級宣布OK冰川「死亡」。

提出這項紀念計畫的一群冰島研究員和其在美國萊斯大學（Rice University）的同儕，將出席揭碑儀式，冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）、冰島環保部長古德布蘭松（Gudmundur Ingi Gudbrandsson）和聯合國官員等皆會出席活動。

萊斯大學人類學副教授侯艾（Cymene Howe）在7月曾說，「這將成為全世界第一塊緬懷冰川因氣候變遷而消逝的紀念碑。」碑上刻有「給未來的一封信」（A letter to the future），希望能喚起世人對冰川衰退和氣候變遷影響的意識。

銘文指出，「在接下來200年，這裡所有冰川或許都將走上同一條路。這塊紀念碑的目的在於承認我們曉得如今正在發生什麼事以及需要採取何種行動。只有未來的你們知道，我們是否做到了。」紀念碑也刻上415ppm CO2，意指今年5月大氣中的二氧化碳濃度創新高，達到415ppm。

科學家指出，冰島每年損失約110億噸冰，預測冰島超過400座冰川，在2200年前都將步上和OK冰川一樣「壽終正寢」的命運。

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